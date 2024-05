Coppa Perugina Un secolo di motori . E quest’anno arriva anche il francobollo

In attesa delle “vecchie signore“ che domani pomeriggio ( 18.30) e domenica mattina sfileranno in corso Vannucci, il centenario della mitica Coppa Perugina accende la passione di tantissimi sportivi (e non solo). Tra le iniziative collaterali all’evento organizzato dal Camep, anche l’emissione del francobollo dedicato al secolo della rievocazione. La vignetta riproduce il primo manifesto della Coppa della Perugina realizzato nel 1924 dall’illustratore Federico Seneca. La cerimonia si è tenuta alla Concessionaria De Poi, presenti per Poste Italiane la direttrice di Filiale Alessia Bogi e Claudio Vescovi Filatelia centro Nord e per il Camep, il presidente Ugo Amodeo.

A proposito della manifestazione, Amodeo ha ricordato che "la Coppa Perugina nacque dall’idea di Giovanni Buitoni, imprenditore lungimirante e amante delle corse automobilistiche. La rievocazione del centenario ha un calendario fitto di eventi, sfilate e tappe indimenticabili. Appuntamento prestigioso anche per la promozione del territorio, visto il parterre degli equipaggi. Nel corso degli anni, infatti, la gara ha assunto un carattere anche mondano, tra cene, galà, esibizioni. Alla Coppa della Perugina nel 1927 – ricorda Amodeo – partecipò anche Tazio Nuvolari e fu davvero un evento per l’epoca. In Umbria per questa manifestazione sono arrivati oltre cento equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero. Per tutti sarà una festa, la festa dello stare bene insieme: auto splendide, paesaggi, borghi, munimenti, cultura ed eno-gastronomia. La Coppa della Perugina 2024 in quattro giorni toccherà Campello sul Clitunno e Montefalco, Sangemini, Todi, Gubbio e Perugia, con la consueta sfilata delle auto d’epoca su Corso Vannucci".

Silvia Angelici