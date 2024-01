Coppa di tiro alla fune. Venti squadre in città

GUALDO TADINO – Bilancio positivo per l’appuntamento nazionale della Coppa Italia di tiro con la fune indoor ospitato negli impianti sportivi gualdesi. Ben 20 team provenienti da tutta Italia si sono confrontati nelle avvincenti sfide tricolori al palasport "Carlo Angelo Luzi", promosse ed organizzate dalla Figest , (Federazione Italiana giochi e sport tradizionali) col patrocinio del Comune. Sul gradino più alto del podio gli atleti della Asd Cobra di Fermo, che hanno fatto incetta di ori, conquistando il primo posto in tutte le tre categorie dei 600 kg, dei 640 kg e dei 680 kg. Ai numerosi partecipanti hanno portato i saluti il sindaco Massimiliano Presciutti, il presidente del Comitato regionale del Coni Umbria, Domenico Ignozza, il presidente nazionale della Figest, Enzo Casadidio, e il presidente dell’ente Giochi de le Porte, Claudio Zeni; presenti anche dirigenti Figest, tra cui il presidente per la provincia di Perugia, Alessio Passeri, il responsabile della formazione, Claudio Mantovani, il responsabile del tiro alla fune indoor, Matteo Capeccia, i referenti della della fionda, Marco Brunetti e Sergio Sabbatini, il segretario Sergio Manganelli. Puntuale il lavoro del settore arbitrale e dei giudici al tavolo. Da tutti è stata apprezzata la "straordinaria ospitalità" e lo spettacolo dei figuranti dei Giochi de le Porte e degli sbandieratori. Per gli azzurri del tiro alla fune ora si prospetta un nuovo, importante appuntamento: infatti dall’8 all’11 febbraio i big della specialità partecipano ai Campionati del mondo in Svezia.

A.C.