Coppa Davis esposta al Caos

TERNI Martedì 9 aprile la Coppa Davis farà tappa al Museo De Felice. Lo annuncia il Comune. "Dopo 47 anni la vittoria dell’ Italia, con la Coppa che va in tour in tutte le regioni italiane – spiega Palazzo Spada – . In Umbria sarà esposta a Terni, Perugia e Foligno". Alla conferenza stampa, a Palazzo Carrara, di presentazione dell’appuntamento sono intervenuti l’ assessore allo sport, Marco Schenardi, il vicepresidente regionale del Coni, Moreno Rosati, il delegato del Coni di Terni, Fabio Moscatelli, Roberto Carraresi, presidente regionale Fitp, Gianni Daniele dirigente nazionale della Fitp. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 19. Per l’occasione, martedì all’ingresso del Caos verranno allestiti due minicampi per consentire agli alunni delle scuole elementari di giocare.