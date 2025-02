Copertura delle buche nella frazione di Strettura

SPOLETO L’Ase interviene per chiudere le buche nella frazione di Strettura, previsti anche altri lavori nelle frazioni. Interventi di sistemazione delle buche saranno effettuati nella vecchia strada della Somma, dove verranno eseguiti anche quelli per la chiusura delle buche con asfalto a freddo e nella strada di Ancaiano – Cese. Nella strada di Casenove sono in programma interventi di sistemazione del fondo nel tratto in breccia e di pulizia dei margini in quello asfaltato, in entrambi i tratti è prevista la regimentazione delle acque meteoriche. Sono inoltre previsti interventi per la pulizia delle griglie ed il ripristino di pavimentazioni ed acciottolati. Per quanto riguarda la segnaletica stradale, verrà sistemata quella mobile per il mercato del venerdì in via Cacciatori della Alpi e rimossa quella in via della Sinagoga. Sono inoltre in programma lavori per il posizionamento dei plinti per i pannelli a messaggio variabile della protezione civile nella frazione Protte, in viale Guglielmo Marconi, nella frazione di San Giovanni di Baiano allo svincolo della regionale 418, a San Giacomo nell’intersezione di corso Flaminio con via Finlandia e in località Colle San Tommaso.