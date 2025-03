"Copertura del teatro, fare chiarezza su tempi e costi". Lignani Marchesani interroga la giunta sugli Illuminati

CITTÀ DI CASTELLO – Con quali tempi saranno svolti i lavori sulla copertura del teatro degli Illuminati e quali i costi? Lo chiede il consigliere Andrea Lignani Marchesani (Castello Libera) per conoscere "la tempistica del rifacimento delle coperture e la cifra stimata necessaria per questo lavoro di manutenzione", ma anche su come le opere di straordinaria manutenzione possano impattare sulle prossime stagioni teatrali e sulle attività collegate. Non è tutto. Lignani vorrebbe sapere anche se "siano previsti finanziamenti o strumenti che possano limitare il ricorso a risorse interne di bilancio per questi lavori". Il teatro degli Illuminati è di proprietà comunale ed è stato dato in gestione con apposita convenzione alla partecipata Sogepu dal 2017. Si è svolta una riunione nel corso della quale sono emerse le esigenze di importanti lavori, a partire dalla copertura (date le infiltrazioni).