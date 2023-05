Cooperazione I valori in pace e in guerra Un patto per ampliare le conoscenze

"Questa convenzione rende tangibile e sottolinea come queste due realtà riescano a mettere insieme grandi opportunità per il territorio. Voglio ringraziare la Scuola di lingue estere dell’Esercito, perché questo accordo permetterà di sviluppare una collaborazione non soltanto dal punto di vista delle attività, ma anche da quello della ricerca, della formazione, che coinvolge chi, come noi Università, è in prima fila sulla trasmissione dei saperi e chi, come l’Esercito, traduce in pieno moltissime azioni dell’immagine, delle azioni e delle relazioni in ambito militare, capaci di generare cultura, conoscenza e valori". Così il rettore dell’Ateneo perugino Maurizio Oliviero in occasione dell’accordo di collaborazione tra lo Studium e la Scuola Lingue Estere dell’Esercito, rappresentata dal Comandante Generale di Brigata Emiliano Vigorita. Alla stipula del protocollo, avvenuta alla sala dei Notari, è seguito poi il convegno “La comunicazione dei valori in pace e in guerra”, organizzato dal Dipartimento di Lettere e dalla Scuola. Il convegno prosegue anche oggi e vuole mettere in luce i complessi rapporti, spesso conflittuali, tra diritti e valori. La parte scientifica tratterà due aspetti fondamentali nel rapporto tra diritti e valori. In primo luogo, saranno considerate le modalità di comunicazione dei valori. In secondo luogo, si tratterà la questione dell’universalità dei valori. La diversità delle culture è alla base della diversità dei valori e, nel corso della storia, le guerre hanno segnato passaggi drammatici nella costruzione e nell’adozione di sistemi di valori.