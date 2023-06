Cooperativa nel mirino "Irregolarità anche qui"

di Pierfrancesco Curzi

Nessuna assistenza sanitaria e legale verso i migranti, norme sulla qualità del cibo non rispettate, vestiario insufficiente: il j’accuse di una dipendente della cooperativa Aurora in una lettera diretta alla prefettura di Ancona c’è l’origine dell’inchiesta sui Cas per i richiedenti asilo. Il coraggio, l’onestà morale da parte della dipendente della società con sede tra Perugia e Città di Castello hanno consentito di avviare un’indagine lunga e paziente che nei giorni scorsi ha condotto alle misure cautelari dei vertici della Aurora e ai sequestri, in attesa di ulteriori sviluppi.

Sulla vicenda ieri è intervenuta anche una nota della prefettura di Perugia: "La cooperativa Aurora onlus in passato ha operato anche nel sistema di accoglienza della provincia di Perugia. Nel settembre scorso, a seguito di diverse irregolarità scaturiti da alcuni controlli presso i Cas gestiti dalla Aurora, il rapporto contrattuale è stato risolto con effetto immediato e i richiedenti asilo spostati in altre strutture di accoglienza". La lettera della dipendente ha scoperchiato il velo del torbido che si era creato nel sistema gestito dall’Aurora, al resto hanno pensato le indagini puntuali della squadra mobile dorica diretta da Carlo Pinto. Lettera che poi è costata cara alla dipendente, lei stessa finita davanti ai giudici per diffamazione dopo la denuncia dei vertici della onlus, caso poi archiviato.

Il documento presentava dettagli sia sulle irregolarità dei registri, con firme attribuite a soggetti che nel frattempo se n’erano andati dai Cas, a partire da un gruppo di eritrei, sia sulla mala-gestione dei centri. Quando i registri sulle presenze venivano consegnati alla prefettura, che poi procedeva al pagamento delle quote giornaliere per ogni singolo migrante, figuravano nomi di soggetti che nel Cas non c’erano più da settimane. A preoccupare poi era il nodo dell’assistenza sanitaria, pressoché assente, senza riferimenti per medici e pediatri da contattare al bisogno e addirittura la carenza di fondi per acquistare i medicinali prescritti dopo visite specialistiche.

Le condotte dei vertici e di alcuni dei dipendenti della onlus umbra rischiano di gettare discredito sull’intero settore dell’accoglienza che opera da anni in maniera ineccepibile sul territorio anconetano.