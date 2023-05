’Convivium Epulonis’ Il Rinascimento a tavola

GUALDO TADINO – Il ’Convivium Epulonis’ si terrà venerdì prossimo. L’appuntamento culinario, voluto dall’Ente Giochi de le Porte e dal Comune, propone agli ospiti la partecipazione ad un banchetto nel quale architetture, sapori, odori, suoni contribuiscono a proiettarsi in un passato bello ed affascinante. Ci saranno rappresentanti di Regione, Provincia e Comune, imprenditori umbri e marchigiani, esponenti del mondo della cultura e dell’informazione: vivranno l’esperienza di un banchetto d’epoca, alla scoperta di sapori originali, in un ambiente d’eccezione, in cui la cucina si fonde con la danza, la musica e l’arte, una sorta di proiezione al Medioevo con la testimonianza del primo Rinascimento italiano. Questo il programma voluto dall’Ente Giochi, guidato dal presidente Claudio Zeni e dal Gonfaloniere Marco Pannacci: alle 19 aperitivo nella taverna di San Martino; da lì, accompagnati dal corteo dei balestrieri, tamburini e chiarine, gli ospiti raggiungono l’arengo maggiore, dove assistono allo spettacolo di sbandieratori e musici; quindi tutti vengono accolti dalle autorità nella chiesa di San Francesco; a seguire il trasferimento nella vicina taverna di Porta San Benedetto.