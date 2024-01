Convenzione sanità, è fatta. Ecco le prime novità. I due ospedali integrati

Ci siamo: dopo lunghe ed estenuanti trattative (e con un anno di ritardo), la convenzione che regola i rapporti tra Regione e Università di Perugia in materia sanitaria vedrà la luce. Martedì, infatti, verrà presentata, dopo che Giunta e Senato accademico l’avranno approvata. E la questione più "sentita" è quella quello sulle aziende integrate ospedaliero-universitarie e sulla riorganizzazione delle strutture semplici e complesse. Ed è il Cimo Umbria – sindacato dei medici – ad anticipare alcuni aspetti. "La prima novità – spiega il segretario Marco Coccetta – riguarda la Cardiochirurgia dove è stato confermato che le Strutture complesse saranno due, una a Perugia ed una a Terni e le stesse saranno sottoposte a verifica, per la valutazione dei volumi di attività e degli esiti, entro il 2025. Diverso è per la Neurochirurgia, che attualmente vede la presenza di due Strutture complesse, una a Perugia ed una a Terni, ma che entro sei mesi dovranno confluire in una unica Struttura interaziendale con sede a Terni, ma con doppia equipe interscambiabile. Ora l’altro passo da fare è quello di integrare le due Aziende ospedaliere con la nuova rete ospedaliera che dovrà essere ottimizzata". Coccetta aggiunge che "sembra superato il concetto delle Aziende Integrate ospedaliere universitarie, quindi si andrà al rinnovo della convenzione. Questo riuscirà a sbloccare i concorsi per i direttori di Struttura complessa che per tanto tempo sono rimasti fermi in attesa della sigla. Sono infatti tanti, troppi, i posti di Struttura complessa che ad oggi sono affidati a “facenti funzione” e che dovranno essere ricoperti, la maggior parte dei quali riconducibili all’area universitaria". "L’altro aspetto di novità – spiega il segretario Cimo Umbria – è che sono cambiate le regole per la nomina dei direttori di Strutture universitarie. Fino ad oggi venivano nominati dall’Ateneo sulla base del curriculum universitario – ricorda Coccetta – Adesso spetta invece al dg delle Aziende ospedaliere disegnare il profilo professionale del soggetto che sarà chiamato a ricoprire il determinato ruolo e lo sottoporrà all’Università. Quest’ultima – spiega ancora il segretario – sarà chiamata a individuare il soggetto e quindi lo sottoporrà a sua volta al direttore generale, al quale spetterà la valutazione finale. Se lo riterrà idoneo lo nominerà, altrimenti potrà attingere anche al di fuori del mondo accademico".