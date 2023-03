Convenzione Regione-Università "Tutto sbagliato, tutto da rifare"

Dall’opposizione fino ai medici, si leva sempre più alto il coro per rivedere la convenzione in sanità tra Regione e Ateneo. Tocca al Cimo (Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri) prima di tutto chiedere "una ulteriore e approfondita riflessione, perché il testo, così come è stato preadottato, andrebbe a creare un grave squilibrio in danno della sanità ternana". A dirlo il segretario regionale di Cimo Umbria, Marco Coccetta, che precisa "come in queste ore si sarebbe dovuta tenere la presentazione della stessa convenzione, poi rinviata a data da destinarsi. Ci auguriamo che questo rinvio permetta all’Azienda ospedaliera di Terni di mantenere servizi e prestazioni di alta qualità. Come Cimo – aggiunge – sono mesi che sottolineiamo come sia previsto un declassamento a struttura semplice di Cardiochirugia che finirebbe così sotto il controllo di Perugia. Terni perderebbe anche la Chirurgia maxillo-facciale e la Chirurgia della mano e il tutto andrebbe pesantemente a discapito dei cittadini". Anche il consigliere regionale del Pd, Fabio Paparelli ritiene " necessario iniziare a sgombrare il campo da alcune ipotesi che riteniamo del tutto sbagliate. A Terni deve innanzitutto essere applicato un modello di Azienda sanitaria ospedaliera convenzionata ad hoc con l’Università, perché diversamente si corre il rischio di realizzare, con la scusa della razionalizzazione e dei tagli delle spese, un’azienda unica regionale integrata sotto l’egida dell’Università. Un’ipotesi, questa, che il centro sinistra in questa regione ha sempre scongiurato". L’assessore alla Sanità, Luca Coletto, fa sapere però che "lo scorso 22 febbraio ha incontrato i professionisti delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni. “L’incontro – ha spiegato l’assessore - è stato voluto proprio perché si riscontra la necessità di condividere con le apicalità delle due aziende, alcune scelte strategiche che vanno rimodulate in base alle esigenze dei medici, ai numeri e i flussi di pazienti e prestazioni erogate nei due presidi sanitari".