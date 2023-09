"Convenzione in Toscana e Distretto sanitario"

CASTIGLIONE DEL LAGO – Una convenzione con la Sanità della Toscana per l’area del Trasimeno Ovest e l’immediata realizzazione di una nuova sede per il Distretto sanitario. Sono i due cardini delle richieste avanzate alla regione dal gruppo politico "Castiglione Futura" (Azione. Italia Viva e Civici X) che con queste istanze esprime la propria posizione in merito alla questione dell’ospedale Sant’Agostino di Castiglione del Lago e ad altre rilevanti questioni riguardanti il settore sanitario nel territorio del Trasimeno, in particolare nella zona Ovest. "Accogliamo con favore la volontà espressa dall’amministrazione regionale negli atti ufficiali che prevedono il mantenimento dell’Ospedale di base con pronto soccorso operante 24 ore su 24 e l’aumento di 20 posti letto per l’ospedale di Comunità. Tuttavia, sottolineiamo la necessità di maggiore chiarezza e trasparenza fin da ora, nonché l’urgenza di accelerare i lavori in corso presso l’Ospedale di Castiglione del Lago e di implementare la prevista riorganizzazione". E ancora, "serve una convenzione con la Regione Toscana, considerando che oltre il 40% delle necessità sanitarie dei nostri residenti finiscono in strutture sanitarie toscane".