Convenzione col Trentino

FOLIGNO E’ attiva una promozione ‘Sky Family’ in Trentino Alto Adige per le famiglie folignati. La promozione sul costo dello skipass è valida per le famiglie residenti nel territorio comunale di Foligno grazie alla certificazione di “Comune amico della Famiglia“, ottenuta già dal 2021. "Aiutare le famiglie è aiutare l’economia. Anche le famiglie del ceto medio, le famiglie comuni, che magari non hanno mai avuto l’opportunità di vivere una vacanza di inverno, trovano un’occasione importante grazie alla scelta del Comune di dotarsi di una politica di benessere e di essere primi attori della rete dei ’Comuni amici della Famiglia’ – spiega l’assessore alle politiche familiari, Agostino Cetorelli –. In questo modo le famiglie di Foligno diventano motivo di sviluppo economico per il Trentino e il Trentino apre le porte in maniera speciale ai folignati, andando incontro alle famiglie con figli in un interscambio che genera coesione tra territori lontani, ma accomunati dal voler vivere la montagna come occasione di benessere e di distensione. Proporremo per la prossima legislatura di rendere reciproca la convenzione ovvero di portare a Foligno dai Comuni della rete le famiglie, viste le tante bellezze che anche il nostro territorio può vantare Si tratta di una opportunità in più per i nostri nuclei familiari"