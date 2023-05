Convenzione-Carnevale Ventimila euro l’anno per il prossimo quinquennio

Il Carnevale di Sant’Eraclio è "una realtà identitaria e caratteristica del territorio folignate" e per questo il Comune ha deciso di sostenerla attraverso una convenzione che gli assicurerà un sostegno di 20mila euro l’anno per i prossimi cinque anni. "L’associazione Carnevale dei ragazzi Onlus" opera sul territorio dal 1960 ed è impegnata in ambito culturale e sociale attraverso la collaborazione con altri enti ed associazioni locali. L’associazione – si legge nella convenzione che dovrà essere firmata – con la sua attività di realizzazione dei carri carnevaleschi custodisce e tramanda la secolare tradizione del carnevale.

La stessa associazione ha sempre dimostrato la massima affidabilità e disponibilità nei confronti della città di Foligno, trattandosi di una realtà che opera da tempo ormai pluridecennale sul territorio e che rappresenta, di fatto, un importante punto di riferimento per l’attività di costante impegno posta in essere anche a favore dei giovani della città. Grazie all’esperienza maturata, l’associazione ha assunto nel corso del tempo il ruolo di vera e propria realtà identitaria e caratteristica del territorio folignate. Per questo è intenzione dell’amministrazione comunale assicurare la programmazione delle festività carnevalesche con il supporto di un’associazione di assoluto prestigio che si è dimostrata sempre disponibile a collaborare per qualsiasi iniziativa e promuovere il consolidamento della positiva esperienza del Carnevale dei ragazzi di Sant’Eraclio per i riflessi sociali, culturali e artistici che derivano dall’attività di tale associazione".

A fronte dell’impegno del Comune, l’associazione, oltre alle sfilate mascherate, si impegna "a garantire mostre fotografiche, scuola di giocoleria, spettacoli teatrali, visite guidate per le scuole al Laboratorio Carri allegorici con illustrazione dei metodi per la realizzazione dei carri, con particolare riferimento all’uso della cartapesta, stage di lavorazione della cartapesta per insegnanti e studenti, stage di insegnamento di tecniche per la verniciatura e la decorazione di carri e di scenografia per la manifestazione, collaborazioni laboratoriali con l’oratorio "Don Mariano" e l’Istituto Galilei". "Crediamo nel Carnevale e nelle sue potenzialità e gli mettiamo a disposizioni fondi veri che potranno permettergli di sviluppare la loro attività in maniera determinante. Sarà una grande e proficua collaborazione", commenta il sindaco Stefano Zuccarini.

Alessandro Orfei