Convento Monteripido. Veglia di preghiera e cena di solidarietà

La Giornata Missionaria Mondiale culminerà con la veglia di preghiera preceduta dalla cena di solidarietà per le opere missionarie, domani a partire dalle 20, nel refettorio del convento francescano di Monteripido. Alla veglia si ascolteranno la Parola di Dio e alcune testimonianze di religiosi, laici e famiglie che hanno sentito “ardere il cuore” per l’annuncio come motore di cambiamento non solo della loro vita, ma anche per quella delle realtà dove si sono inseriti: Palestina, Perù e Kosovo.