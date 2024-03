Convegno sulle strategie universitarie

ORVIETO Si svolgerà sabato 9 marzo alle 17. 30 nell’auditorium di Palazzo Coelli il convegno “L’economia della conoscenza per il futuro di Orvieto. Quali strategie per il polo universitario e l’alta formazione“, a cui hanno aderito tutte le associazioni cittadine. L’evento è dedicato alla memoria di Eugenio Fumi (foto), fondatore dell’azienda Itelco. Gli argomenti che saranno oggetto del dibattito sono quelli collegati all’economia della conoscenza, per contribuire a delineare un nuovo modello di sviluppo della città. Si parlerà, dunque, delle possibili strategie per rilanciare il progetto del polo universitario, partendo da ciò che esiste attualmente ovvero dal Centro studi e le convenzioni attualmente in essere con le università americane, ma affrontando una serie di temi come quello del decentramento dall’Ateneo regionale, dei possibili rapporti con altre università straniere e private, il ruolo che può essere giocato dagli Atenei telematici che sono attualmente undici riconosciuti dal Miur con ben 370 sedi e con 224.000 iscritti, pari al 11,5 % degli studenti universitari italiani. Altro argomento che verrà trattato è quello degli Its, gli Istituti tecnici superiori, finanziati dal Governo Draghi in funzione dello stretto collegamento tra mondo delle imprese e formazione superiore. L’obiettivo è quello di fornire un quadro aggiornato delle possibilità esistenti nel contesto attuale per rilanciare il progetto dell’alta formazione, lavorando anche sulle opportune sinergie con il mondo imprenditoriale.