Convegno sulla parità di genere nel lavoro

ORVIETO “La certificazione della parità di genere. Per una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro“ è il titolo del convegno promosso dalla Sezione di Orvieto di Fidapa Bpw Italy per domani alle 16.30, all’auditorium “Gioacchino Messina“ di Palazzo Coelli. Il convegno mira a far conoscere questo tipo di certificazione che le aziende possono richiedere agli organismi accreditati, per attestare la conformità dell’organizzazione di impresa ai principi di parità tra i generi: come l’equità salariale, politiche paritetiche di formazione e avanzamento di carriera, attenzione alla genitorialità, luogo di lavoro adeguato. e ulteriori accorgimenti. Il tutto al fine di promuovere una cultura permanente della parità di genere, con possibili vantaggi non solo per l’azienda certificata ma per tutta la comunità.