"Controversie finanziarie . Occhio ai finti arbitri incaricati"

"Attenzione alle false telefonate a nome della Consob o dell’Acf (arbitro per le controversie finanziarie)". A mettere in guardia anche i cittadini in Umbria, da una pratica che ormai sta dilagando in tutta Italia, Sandro Petruzzi (Federconsumatori Perugia).

1 Cosa chiedono questi sedicenti operatori?

"Prendono contatto per telefono o per e-mail (utilizzando indebitamente il logo istituzionale) fingendo di essere stati incaricati dall’Arbitro di recuperare somme perse dai risparmiatori a seguito di investimenti infruttuosi. Chiedono, inoltre, pagamenti vari".

2 Come fanno ad individuare le vittime?

"I truffatori utilizzano fraudolentemente il sistema di registrazione degli utenti sul portale ACF, facendo pervenire ai soggetti contattati le credenziali di accesso al sito e inducendoli così a ritenere di interloquire effettivamente con il personale addetto all’Arbitro".

3 Il messaggio della Federconsumatori?

"Acf e Consob non chiedono il pagamento di somme di denaro per la presentazione di ricorsi innanzi all’Arbitro. Si raccomanda la massima cautela. Se avete dubbi contattate questo numero: 06.8477850".