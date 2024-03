Controllori aggrediti: "Difendere la legalità"

CITTÀ DI CASTELLO – Sull’aggressione nell’autobus a Città di Castello nei confronti dei due controllori da parte di due diciannovenni che sono stati denunciati dalla polizia ora interviene l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche. Nel condannare fermamente l’accaduto, l’assessore ribadisce la sua vicinanza "a tutti coloro che svolgono servizio pubblico e che sono in prima linea nel porsi a disposizione dei cittadini. Ho sollecitato io stesso – ricorda – l’adozione degli interventi necessari per il ritorno alla regolarità nel pagamento dei biglietti. Fino a poco tempo fa l’evasione aveva assunto percentuali inaccettabili ed era quasi politicamente corretto tollerare che solo pochi acquistassero il biglietto o l’abbonamento per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico, ora no".

Melasecche spiega che "con l’azione della giunta regionale è cambiata la cultura del rispetto delle regole e l’evasione, che gravava alla fine sul costo del servizio, si è ridotta di molto. Addirittura verrà azzerata con l’imminente gara del Tpl, poiché sarà introdotta la digitalizzazione del controllo di chi sale e del riempimento degli autobus". Ai due giovani aggressori l’assessore ricorda "il rispetto delle istituzioni e di quanti svolgono il proprio lavoro, ovunque questo accada, sui mezzi pubblici, negli ambulatori o nelle carceri dove chi è ristretto deve necessariamente osservare comportamenti di rispetto delle leggi dello Stato". I due, un cittadino senegalese e un macedone, entrambi classe 2004, avevano minacciato e percosso i controllori impegnati nella verifica dei biglietti con gli utenti. Ora devono rispondere dei reati di violenza, minacce e resistenza, lesioni personali, percosse e interruzione di servizio.