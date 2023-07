"Controlli sulle bollette a Terni: basta evasione sulla Taric"

In una lettera all’Asm, l’assessora comunale all’ambiente, Mascia Aniello (nella foto), chiede controlli incrociati sulla Taric per contrastarne l’evasione, oltre al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. "C’è bisogno di un rilevante intervento, conformemente a quanto previsto nel contratto di servizio - si legge nella lettera diffusa dal Comune – , al fine di ridurre fortemente l’evasione della tassa rifiuti, salvaguardando anche il portafogli delle tantissime persone corrette che pagano regolarmente, tutelando al contempo anche decoro e igiene pubblica. In particolare - scrive ancora Aniello – chiedo di attivare controlli incrociati sulle bollette elettriche e idriche, nonché quant’altro tecnicamente utile a stanare proprietari e inquilini che cavalcano questo grave fenomeno, con locazioni in nero e altre vicende poco commendevoli. Risulta alla scrivente che, in passato, prima dell’assegnazione del servizio con il noto contratto quindicennale, Asm abbia effettuato tali operazioni, tanto da ridurre l’impagato al 5% medio. Le pregresse amministrazioni comunali hanno d’altronde le proprie colpe, perché, da verifiche effettuate, tali controlli incrociati e altre attività consimili non sarebbero state attivate nemmeno da Palazzo Spada, fino al passaggio della fatturazione ad Asm, nel 2020".

"E’ dunque tempo di intervenire con forza e con tutti i mezzi a nostra disposizione - aggiunge l’assessora all’ambiente – , considerando anche che tale situazione di illegalità favorisce il proliferare delle discariche abusive, con rifiuti abbandonati ovunque, in uno scenario urbano tutt’altro che gradevole e, di certo, più difficile da affrontare per lo stesso gestore sia per lo spazzamento che per la raccolta stessa, con prestazioni comunque parzialmente da rivedere".