Controlli sulla velocità Via 3 patenti

Negli ultimi giorni, Ferragosto compreso, i Carabinieri della Compagnia di Perugia hanno effettuato servizi di controllo finalizzati al contrasto del fenomeno delle baby gang, dei reati contro il patrimonio, dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti e della sicurezza stradale. Nel corso dei controlli sono state accertate 36 infrazioni al Codice della Strada mediante l’uso dell’autovelox per superamento dei limiti di velocità, 3 delle quali per il superamento del limite tra i 40 e 60 kmorari. Complessivamente sono stati decurtati 117 punti e 3 patenti di guida sono state sospese. Sospensione anche per un giovane trovato alla guida in stato di ebbrezza. Sono state elevate sanzioni amministrative per 7.500 euro ed ammende per 800. Denunciati per furto aggravato un cittadino romeno classe 1979, residente a Perugia con precedenti di polizia per aver rubato diverse calzature da un esercizio commerciale di Corciano. Infine due donne, sottoposte agli arresti domiciliari saranno segnalate all’autorità giudiziaria per inottemperanza agli obblighi.