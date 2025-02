Controlli sui cani e sui loro microchip

SPOLETO - Nelle ultime settimane la polizia locale ha avviato sul territorio comunale controlli per verificare l’avvenuta microchippatura dei cani di proprietà. Le zone prese a campione sono quelle in cui risultano più numerose le segnalazioni di cani vaganti: Montemartano, Terzo San Severo, San Brizio, Terraia, San Martino in Trignano, Scatarci, San Filippo, Uncinano, Baiano, Meggiano, Madonna di lugo, San Sabino, Francocci, Monteluco, Pompagnano, Santa Croce, Forca di Cerro, Bazzano, Torrecola, Ancaiano, Le Cese, Patrico, Santo Chiodo e Morro. È emerso che alcuni cani erano sprovvisti di microchip. Il programma di controlli, che proseguiranno fino a Pasqua, si auspica consenta una sensibile diminuzione delle segnalazioni e un maggior rispetto delle norme vigenti. Dai dati raccolti nel territorio spoletino, si evidenzia un numero elevato di cani randagi catturati: 40 nel 2022, 41 nel 2023 e 25 nel 2024.