Controlli satellitari su ponti e viadotti del comprensorio

TERNI Ponti e viadotti osservati speciali della Provincia di Terni che fa il punto sul monitoraggio di questo tipo d’infrastrutture e annuncia ulteriori controlli, di tipo satellitare. "Ponti e viadotti sono una priorità dell’amministrazione provinciale - spiega Palazzo Bazzani –che ha già eseguito il censimento e la verifica di tutte le strutture ricadenti sulla rete stradale di competenza. A breve inizierà il monitoraggio satellitare che la Provincia condurrà in collaborazione con la società Titan 4 e che prevederà anche l’utilizzo di specifici droni". Lunedì 8 alle 12 è stata quindi convocata una conferenza stampa in cui la presidente Laura Pernazza illustrerà "i lavori fatti finora e quelli in programma". "Saranno presenti - continua la Provincia – anche il dirigente del settore viabilità Marco Serini e Giovanni Quaquarelli della società specializzata"