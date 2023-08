Controlli in via Campofregoso Due denunciati per droga

TERNI - La polizia controlla uno stabile di viale Campofregoso nelle operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina e vede volare dalla finestra un involucro, subito recuperato dagli agenti, contenente 19 dosi di eroina per un peso complessivo di 18,5 grammi. Denunciati per detenzione di droga in concorso a fini di spaccio due pregiudicati trentenni nigeriani. Non senza difficoltà gli agenti sono riusciti ad entrare nell’abitazione e a scovare, insieme ad una signora nigeriana che aveva dichiarato di essere sola in casa, i due spacciatori (uno residente a Moncalieri e l’altro in provincia di Reggio Calabria), che hanno detto ai poliziotti di essere a Terni in visita da qualche giorno. E’ emerso però che uno era stato denunciato per spaccio a fine giugno dai carabinieri di Terni e l’altro era stato segnalato come assuntore di droga. La loro posizione sul territorio nazionale resta al vaglio degli investigatori.