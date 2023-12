Controlli diffusi. Sette sanzioni e un foglio di via

Oltre 50 autovetture controllate e 75 persone identificate, in tutto sette sanzioni amministrative elevate per infrazioni legate al codice della strada. Nel corso delle attività, i carabinieri hanno proposto il foglio di via obbligatorio a carico di una ragazza di 20 anni di origini polacche residente a Corciano, gravata da numerosi precedenti di polizia, di cui da tempo era stata segnalata la presenza sospetta nel territorio di Umbertide. La ventenne era infatti solita avvicinare le persone anziane con fini poco chiari. Sono stati inoltre controllati anche alcuni locali pubblici e gli avventori al momento presenti. E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo che è stato svolto dai carabinieri della compagnia di Città di Castello, nella serata del 28 novembre, tra Umbertide e Pietralunga. Il servizio era mirato anche al contrasto dei furti in abitazione, con equipaggi delle stazioni carabinieri di Umbertide, Pietralunga e dell’Aliquota Radiomobile.