Contro le infiltrazioni mafiose

TERNI - "Salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse". È l’obiettivo del ’Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici’ che il Prefetto Giovanni Bruno ha sottoscritto in Prefettura con il Presidente del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, Massimo Manni, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine. Le intese cui fa riferimento il documento sono relative agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a un milione di euro, o ai subappalti eo subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 150.000, nonché alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 150mila euro.