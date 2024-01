Contro la violenza sulle donne. Corsi innovativi nelle scuole

Corsi di formazione per i docenti della scuola primaria e il protocollo d’intesa per l’inserimento occupazionale delle donne vittime di violenza. Così il Comune di Città di Castello nel 2023 è divenuto un “caso di studio“ nazionale per i servizi innovativi che ha messo in campo insieme altre municipalità della Zona Sociale 1 dell’Alta Valle del Tevere per aiutare le vittime maltrattamenti. "Con la forza delle azioni e con un’assunzione di responsabilità collettiva della nostra comunità, abbiamo fatto capire alle donne vittime di maltrattamenti e abusi che devono avere la forza di denunciare, perché c’è una società che è pronta ad accoglierle e affiancarle nel percorso di uscita dalla condizione di violenza in cui vivono", spiega l’assessore alle Pari Opportunità Letizia Guerri. "Abbiamo lavorato con l’idea che è necessario andare oltre l’emergenza e affrontare in modo sistematico il fenomeno, che ha perso il carattere dell’eccezionalità ed è divenuto un fatto sociale strutturale, rafforzando la rete formata da soggetti istituzionali, forze dell’ordine, agenzie educative, articolazioni sociali ed economiche della nostra comunità, per arrivare al cambiamento culturale che è fondamentale nella lotta contro la violenza sulle donne", puntualizza Guerri. Sulla base delle indicazioni del tavolo del 25 novembre 2022, voluto dal Comune, a metà del 2023 a Città di Castello sono partiti corsi rivolti agli insegnanti delle scuole primarie pubbliche e paritarie, che hanno formato le prime 100 nuove sentinelle contro la violenza sulle donne. Grazie alla collaborazione con l’associazione Liberamente Donna, che gestisce il Centro comunale Anti Violenza Medusa, i docenti coinvolti nel progetto hanno acquisto le conoscenze utili a riconoscere i segnali di disagio delle mamme e a favorire l’emersione dei casi di violenza attraverso la consapevolezza dei servizi che sono a disposizione nel territorio.

Sul finire del 2023 il Comune di Città di Castello, come capofila della Zona Sociale 1 dell’Alta Valle del Tevere, è stato il primo in Italia a firmare con Cgil, Cisl, Uil, Confindustria e Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro dell’Umbria, un protocollo di intesa per favorire l’inserimento occupazionale delle donne vittime di violenza. “Un accordo che è subito stato preso ad esempio in Umbria e nel panorama nazionale", evidenzia Guerri, nel ribadire come "l’indipendenza economica che deriva da un impiego sia fondamentale per la stessa decisione delle vittime di denunciare i maltrattamenti e gli abusi. Lo nostra è una sfida culturale nel segno della prevenzione".