Contro droga e bullismo. Carabinieri tra gli studenti

CITTÀ DI CASTELLO - Un’operazione di prevenzione contro lo spaccio di droga, ma anche contro episodi di bullismo tra i giovani si è svolta ieri mattina, attorno alle 7.30 in piazza Garibaldi. A condurla i carabinieri, guidati dal capitano Massimiliano Croce, affiancati dagli specialisti del Nucleo cinofilo. I militari hanno passato in rassegna decine di studenti diretti verso le scuole cittadine dal terminal bus in centro. Protagonista dell’operazione è stata Tami, una femmina di pastore tedesco di otto anni, già esperta in attività di ricerca di sostanze stupefacenti. Sotto la guida del suo conduttore il cane ha perlustrato con attenzione alcune aree, "ricevendo la piena collaborazione degli studenti, che hanno partecipato ai controlli con disponibilità e senso civico", evidenziano i carabinieri che precisano: "L’attività si è conclusa con esito negativo, senza rinvenimenti di sostanze illecite".

Un risultato che conferma "la natura principalmente preventiva e di deterrenza del servizio": i carabinieri sottolineano infatti come tali operazioni non abbiano solo lo scopo di intercettare eventuali episodi di spaccio o consumo, "ma soprattutto di rafforzare il senso di legalità e rassicurazione sociale, rivolgendosi in particolare ai genitori, al personale scolastico e agli stessi studenti". Dopo i primi accertamenti i controlli sono stati estesi in altre zone del centro, da tempo segnalate come luoghi di ritrovo giovanile e potenzialmente sensibili. Questo tipo di operazione verrà ripetute nei prossimi giorni con un coinvolgimento sempre più diretto del mondo scolastico.