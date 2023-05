Contributi per l’affitto Spettano a 843 famiglie

Il Comune rende più leggero l’affitto: a breve saranno infatti erogati i relativi contributi. Le risorse a disposizione (1.350.312 euro, +49% rispetto all’anno precedente), stanziate dalla Regione provengono dal Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, cheprevede l’erogazione di contributi per famiglie in affitto e che hanno un canone di locazione oneroso rispetto al reddito. Su 1.261 domande pervenute (+38% rispetto all’anno precedente), quelle che beneficeranno del contributo (che va da un massimo di 1.723 a un minimo di 50 euro) sono 843. "Abbiamo dato una risposta a tutte le istanze risultate valide in base ai parametri fissati dalla legge – afferma l’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi -. Nutriamo tuttavia una certa preoccupazione a fronte del 38% in più di domande pervenute, indice del fatto che le famiglie in condizioni di disagio economico aumentano. Speriamo che il governo possa assicurare ulteriori risorse per chi è in difficoltà nel soddisfare un bisogno primario come quello della casa". Sul sito del Comune di Perugia sono disponibili le graduatorie definitive consultabili al seguente link: https:servizi.comune.perugia.itcontributoaffitto2022Prehome