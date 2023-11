Contributi economici alle famiglie numerose. C’è l’avviso pubblico

ORVIETO Approvato dalla Giunta comunale l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli, residenti nei Comuni della zona sociale 12. Si tratta di un finanziamento di 8500 euro. L’intervento si inserisce nell’ambito delle azioni per il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose ed è finalizzato, attraverso l’attribuzione di un beneficio economico, a sostenere il loro maggiore carico, di cura ed educativo-formativo, promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie alla vita culturale e sociale della comunità locale. Nello specifico l’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico per il 2023 ai nuclei familiari con almeno quattro figli di età inferiore ai 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di diciotto anni. Per ogni figlio minore viene concesso un contributo pari a 150 euro.Sarà possibile presentare domanda di accesso al contributo dal 18 novembre e fino al 17 dicembre compilando il modulo allegato all’avviso e restituendolo secondo una delle modalità indicate nel bando.