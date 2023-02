Contributi ai caregiver familiari, via alle domande

TERNI Da oggi è possibile presentare domanda per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza effettuato su base volontaria e non professionale. L’assessorato al welfare del Comune ricorda che l’avviso è pubblicato sull’albo pretorio online dell’ente; le domande possono essere inviate fino alle 12 del 22 marzo. "Il caregiver familiare - spiega Palazzo Spada – è una risorsa destinata a chi si prende cura della persona che ha bisogno di assistenza; la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico, l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio". Tra i requisiti per accedere al contributo un Isee del nucleo familiare non superiore a 35mila euro e avere acquisito il consenso della persona che assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore; la maggiore età e la residenza in uno dei comuni della zona sociale 10 (Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone).