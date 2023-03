Contributi ai caregiver familiari

In arrivo i fondi per l’assistenza alle persone non autosufficienti. Fino al 29 marzo è possibile presentare in Comune le domande per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari e finalizzato al sostegno del ruolo di cura. Sono beneficiari del contributo coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, inteso quale "persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento".