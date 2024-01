Contratti di lavoro Certificazione doc . Esperti al servizio di aziende e lavoratori

Stretta di mano tra Confindustria Umbria e Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo Perugino. Ieri è stata firmata la convenzione quadro per i servizi della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro. Obiettivo, consentire alle imprese di avvalersi della professionalità degli esperti. Grazie alla convenzione, infatti, aziende e lavoratori hanno uno strumento di supporto nella convalida dei requisiti di forma e contenuto dei contratti richiesti dalla legge.

"I benefici della certificazione per aziende e lavoratori - spiega il presidente di Confindustria Vincenzo Briziarelli - non sono limitati al profilo civile, perché la certificazione ha effetti anche di tipo amministrativo, previdenziale e fiscale. In questo senso la certificazione previene il contenzioso giudiziale in materia di qualificazione del rapporto. La certificazione dei contratti di lavoro, soprattutto nei casi di contratti di appalto esistenti in azienda con aziende esterne, ha la funzione, importante per le aziende, di prevenire eventuali contestazioni in sede di accertamento ispettivo degli organi di controllo". Fondata nel 2019 dal professore e avvocato Antonio Preteroti e oggi presieduta dal professor Stefano Cairoli, la Commissione è il primo e unico organismo di certificazione universitaria in Umbria e opera su tutto il territorio nazionale, offrendo alle imprese servizi di certificazione dei contratti di lavoro, attestandone la conformità alla legge sul piano formale e nell’effettiva esecuzione. "L’intesa sottoscritta – sottolinea il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Andrea Sassi – testimonia l’attenzione manifestata nell’ambito dell’attività di terza missione dall’Università nei confronti del territorio e del suo tessuto produttivo".

Silvia Angelici