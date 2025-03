Contratti derivati. La Corte dei conti “assolve“ i consiglieri

ORVIETO - Nessun danno erariale a carico del Comune a causa dei contratti derivati che l’amministrazione comunale aveva stipulato nel 2009. Lo ha stabilito la Sezione giurisdizionale della Corte di conti, archiviando la posizione di tutti i consiglieri comunale di maggioranza che all’epoca votarono il provvedimento. Esaminando il merito della questione, il Collegio ha stabilito che i costi occulti dei contratti derivati non possono configurare un danno attuale per l’ente, poiché non rappresentano una somma effettivamente pagata, ma un valore finanziario ipotetico. La decisione fa seguito alla declaratoria di nullità dei contratti da parte del giudice civile, confermata in via definitiva dalla Corte d’Appello di Perugia mentre il conseguente obbligo di restituzione delle somme da parte di Bnl ha eliminato ogni effettiva perdita patrimoniale per il Comune di Orvieto. La Corte dei Conti ha quindi dichiarato improcedibile l’azione per sopravvenuta carenza di danno.