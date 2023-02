“Contrattempi moderni”, Tullo a Visioninmusica

In parallelo all’avventura con la Rimbamband con cui continua ad esibirsi in giro per l’Italia, arriva stasera a Terni il performer Raffaello Tullo (nella foto) al suo debutto da solista, ospite di Visioninmusica 2023: questa sera 21 sarà in scena al Teatro Secci con un “one man show” che coniuga comicità, musica e virtuosismi. “Contrattempi moderni” è il titolo dello spettacolo nel quale racconterà una storia moderna fatta di tecnologia e ossessioni social, ma anche di libertà perdute da riconquistare, strizzando l’occhio al capolavoro di Charlie Chaplin.

Il comico condurrà il pubblico nell’universo delle “physical comedy“, incentrate sull’uso e la manipolazione del corpo e tra situazioni paradossali e tanta fantasia, darà prova di un linguaggio innovativo e uno stile che unisce equilibrio modernità e tradizione, in un viaggio dal ritmo serrato che descrive in pieno il rapporto malsano che spesso l’uomo fa delle macchine che ha a disposizione.

I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket.it