"Contrasto alle droghe. Elevare l’attenzione"

PERUGIA"Abbiamo depositato in Consiglio regionale una mozione a nostra firma, condivisa e sostenuta da tutte le forze di centrodestra, per sollecitare interventi urgenti di contrasto al fenomeno delle droghe e delle dipendenze. L’obiettivo è alzare il livello di attenzione, coinvolgendo in modo sistematico istituzioni, famiglie, scuole, operatori socio-sanitari e Forze dell’Ordine". Così i consiglieri regionali di Forza Italia, Laura Pernazza (capogruppo) e Andrea Romizi. "Con questa mozione puntiamo a promuovere una vera e propria rete territoriale di prevenzione, che valorizzi l’impegno del volontariato, delle associazioni specializzate e delle comunità di recupero, e che metta a disposizione risorse adeguate per affrontare in modo trasversale il fenomeno delle dipendenze. Riteniamo che solo attraverso un approccio multidisciplinare, sostenuto da adeguati stanziamenti e da un lavoro di squadra a tutti i livelli, sia possibile proteggere i nostri giovani e contrastare efficacemente il dilagare degli stupefacenti". "La nostra proposta – fanno sapere – parte dall’Umbria, ma verrà presentata in tutti i consigli regionali ad opera dei gruppi di Forza Italia per ribadire che il nostro partito è in prima linea contro la droga senza se e senza ma. Ci auguriamo – concludono – che l’Assemblea legislativa dell’Umbria accolga l’atto all’unanimità in quanto riteniamo indispensabile dare un segnale forte, affinché la lotta alla droga diventi una priorità condivisa e continuativa, capace di dare risposte concrete e durature a tutela dell’intera comunità e dei nostri giovani".