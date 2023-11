Contrabbanda 50mila litri di vodka. Imprenditore denunciato e multato

Un traffico di vodka tra la Bulgaria. In barba alla legge e al fuori di ogni tipo di tassazione. È quanto scoperto dai funzionari del Reparto antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Perugia, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Spoleto, incentrata su un imprenditore 60enne. L’uomo è titolare di un’azienda che avrebbe operato come deposito fiscale nonostante l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avesse revocato la licenza alla movimentazione di alcolici in sospensione di imposta dopo una inchiesta di qualche anno fa. I funzionari hanno accertato una evasione di circa 230mila euro di cui 60mila di Iva. Il titolare della ditta avrebbe proseguito nell’acquisto di superalcoolici, vodka in particolare, rifornendosi presso una società bulgara con le bevande provenienti da un deposito polacco. L’uomo avrebbe simulato l’esportazione dell’alcol in Turchia, prima dall’Italia, poi dalla Polonia, facendone invece sparire le tracce per la vendita in completa evasione di accise e Iva. Ai riscontri delle banche dati, si sono aggiunte le risultanze della collaborazione con le Autorità doganali polacche e bulgare, che ha consentito di accertare tre spedizioni di vodka per un totale di circa 50mila litri (più di 62mila bottiglie confezionate), la prima avvenuta nel 2018, le altre due nel 2020, in piena pandemia da Covid 19. Le spedizioni solo fittiziamente sarebbero risultate pronte per l’esportazione dal porto franco di Trieste verso la Turchia e altrettanto fittiziamente, all’ultimo momento, sarebbero state rispedite in Polonia per la presunta destinazione extra Ue. Tra le anomalie, anche il fatto che il trasportatore indicato nelle bolle di accompagno avesse cessato la propria attività da almeno un anno. L’indagato rischia sanzioni dai 130 ai 160mila euro.