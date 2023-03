Conto alla rovescia per la seconda edizione del Rally Città di Foligno

FOLIGNO – Conto alla rovescia per la seconda edizione del rally "Città di Foligno", terza prova del Challenge Raceday Rally Terra. Si comincia venerdì e si andrà avanti fino a domenica 5 marzo. Una nuova occasione dunque per rivivere le sfide su strada bianca, che già dalla prima edizione della gara, organizzata da Prs Group con il sostegno delle amministrazioni di Foligno e Nocera Umbra, avevano riscosso grande successo. Il format prevede due prove speciali in un percorso che ha subìto una modifica rispetto all’edizione dell’esordio dello scorso anno. Sul piano sportivo, sono previste due diverse Prove Speciali, tutte nel territorio di Nocera Umbra da ripetere per tre occasioni, in un percorso rinnovato per circa il 60 per cento ed oltre a questo, la grande novità di questa seconda edizione sarà la cerimonia di partenza, dalle 19,01, in grande stile dalla centrale Piazza della Repubblica in Foligno. Le verifiche sportive e tecniche sono previste per oggi e domani, quest’ultimo giorno anche dedicato alle ricognizioni (ore 10,00-15,00) ed allo shakedown (ore 14,00-18,00). Domenica 5 marzo le sfide, nel format previsto dal Challenge Raceday Rally Terra: due distinte prove speciali da ripetere tre volte per un totale competitivo di 46,470 km a fronte dell’intero tracciato che ne misura 257,180. L’arrivo sarà sempre in Piazza della Repubblica in Foligno a partire dalle 17,30. Il Parco Assistenza sarà nella Zona Industriale "La Paciana" mentre i tre riordinamenti durante la giornata di domenica 5 marzo sono previsti a Nocera Umbra, in Piazza Umberto I.