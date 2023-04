"Continueremo a governare bene" Pierotti legge il futuro di Corciano

Settantacinque candidati, schierati in cinque liste, per sostenere Lorenzo Pierotti come sindaco di Corciano alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio quando la città sceglierà il nuovo primo cittadino e il consiglio comunale. "C’è molto entusiasmo intorno al nostro progetto – spiega Pierotti a La Nazione – Siamo persone che da sempre si impegnano nel tessuto sociale corcianese. Le iniziative sono molto partecipate, sentiamo l’affetto delle persone e questo ci motiva a fare sempre di più e sempre meglio".

Nell’endorsement vicino al vicesindaco uscente non è mai mancata la presenza del sindaco Cristian Betti che lascia dopo due mandati. Le cinque liste a sostegno della candidatura sono quelle del Partito Democratico, la lista Lorenzo Pierotti sindaco, la lista composta da Azione-CiviciX-Italia Viva-Psi, la lista Uniti per Corciano e Alleanza Verdi Sinistra. La presentazione ufficiale nei giorni scorsi ha fatto il tutto esaurito al teatro Arca di Ellera dove, come da consuetudine in queste occasioni, si è tenuto l’evento. "La nostra ossessione – ha detto in apertura Lorenzo Pierotti – sarà la cura. Cura per gli spazi pubblici, cura per l’ambiente, cura per la sanità pubblica, cura del decoro urbano, cura della scuola, cura del tessuto associativo e dell’impresa. Tutto questo, con la credibilità di un lavoro che affonda le sue radici nella storia di buongoverno corcianese e con un positivo slancio verso il futuro. Donne e uomini – ha proseguito Pierotti – fra cui molti giovani, che ringrazio di cuore per essersi messi a disposizione del nostro progetto per la Corciano dei prossimi anni". Questa la squadra che già da giorni si sta presentando nei territori, frazione per frazione, per la proposta del programma elettorale e per raccogliere i suggerimenti della cittadinanza. "Ci saremo, con la passione e la competenza di sempre", ha concluso Pierotti. Una sfida a tre per Corciano con il centrodestra che ha schierato Daniele Padovano, sostenuto da quattro liste: Lega, Fdi, Forza Italia, Insieme per Corciano; e il terzo candidato a sindaco Chiara Fioroni sostenuta dalla lista M5s.