Continuano a crescere i prezzi di alimenti e bevande

I prezzi al consumo dei generi alimentari continuano a tenere alta l’inflazione cittadina, al 10,4%, seppur in frenata negli ultimi tre mesi. E’ quanto emerge dal consueto monitoraggio dei servizi statistici comunali che hanno analizzato il “paniere“ di gennaio. Di fronte al calo congiunturale, rispetto al mese precedente, del costo di gas ed energia elettrica (che comunque rispetto al gennaio di un anno fa registrano aumenti choc), i prodotti alimentari continuano a salire, con aumenti dell’11,5% in un anno e dello 0,6 rispetto a dicembre. La variazione tendenziale, cioè in confronto ad un anno fa, di pane e cereali è del 19,3%, delle carnidel 10,7, del pesce del 9. Latte, formaggi e uova sono aumentati in dodici mesi del 22,6%; zucchero, miele, cioccolato e dolciumi del 18,7; acque minerali, bevande analcoliche, frutta e verdura del 16,6%; caffè, tè e cacao dell’8,6; le bevande alcoliche dell’8,8, le birre del 15,2% e i vini del 6,9%. "Il paniere Istat compie quest’anno 95 anni - evidenziano i servizi statistici comunali – e in un certo senso racconta la storia del Paese con l’evoluzione delle abitudini di consumo. Nel primo del 1928 c’erano baccalà, inchiostro nero e olio di fegato di merluzzo. Oggi ci sono gli integratori alimentari, i preparati vegetariani e vegani, la visita medica sportiva, la riparazione smarthphone"