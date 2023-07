Conti in rosso a Palazzo La Giunta non esclude l’annuncio di un ‘dissesto-bis’

L’amministrazione comunale potrebbe dischiarare il dissesto-bis di Palazzo Spada. Lo ha annunciato il vicesindaco Riccardo Corridore insieme alla Giunta (nella foto). In sintesi: l’Osl (l’Organismo straordinario di liquidazione) che gestisce il dissesto fin da febbraio 2018, ai tempi del secondo mandato del sindacoDi Girolamo, ha deliberato il piano di estinzione del dissesto che è stato sottoscritto dal Mef. L’amministrazione guidata da Stefano Bandecchi, che ha aperto un tavolo di confronto con il Ministero dell’Interno, ritiene che il piano di estinzione si basi su 17 milioni inesigibili (14 milioni deriverebbero da multe non pagate).

Quindi, ha spiegato il vicesindaco, al momento si configurano tre possibili alternative: un decreto ad hoc "salva Terni" come sarebbe stato già fatto per Catania; la possibilità di cedere al Governo, come gli è stato chiesto dal Comune, tali crediti gestiti da Equitalia, e per questo servirebbe una legge; l’amministrazione potrebbe anche dichiarare un nuovo dissesto dell’Ente in modo da operare con un bilancio ordinario e, è stato ribadito, "garantire i servizi essenziali". Non è possibile per l’amministrazione di Palazzo Spada "pareggiare un bilancio su crediti che riteniamo inesigibili". Altro fronte finanziario preoccupante, è stato sottolineato, è quello della municipalizzata Terni Reti che "rischia il default tra maggio e giugno 2024".

Come spiegato dal vicesindaco, la società ‘in house’ del Comune ha un contenzioso da 14 milioni di euro con una società pubblica partecipata anche da Asm, ha 4 milioni di debito con il Comune e fronteggia un mutuo da 30 milioni, accesso ai tempi dell’amministrazione Raffaelli per l’acquisione della rete del gas, per il quale avrebbe pagato più per il derivato sottostante che per il mutuo stesso.

Ste.Cin.