“Contessa”, completato un terzo dei lavori. “In linea con il programma”

Gubbio (Perugia), 13 luglio 2023 – Nel cantiere per il ripristino strutturale del viadotto Contessa, sulla SS452 a Gubbio, sono in pieno svolgimento i lavori previsti dal progetto, con uno stato di avanzamento del 30, in linea con il cronoprogramma, dice Anas.

"In particolare – si legge in una nota – dopo lo smontaggio del vecchio impalcato, ultimato a metà giugno, sono stati eseguiti i rinforzi delle spalle e sono ora in corso le operazioni di rinforzo delle cinque pile esistenti. Ad agosto sarà quindi avviata la posa in opera del nuovo impalcato metallico. Al contempo proseguono i lavori di ripristino strutturale della galleria adiacente. In particolare, sono stati ultimati gli interventi sulle fondazioni e sono in corso le operazioni per la realizzazione della nuova struttura interna. A seguire sarà realizzata la parte elettrica e impiantistica”.

I lavori di ripristino di entrambe le opere, per un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro, rientrano nell’ambito del piano di riqualificazione della strada statale 452 “della Contessa”, avviato da Anas a partire dal 2019, in seguito alla presa in gestione dell’infrastruttura ex regionale. Nell’ambito dello stesso piano Anas ha realizzato anche i lavori di risanamento della pavimentazione sull’intero tracciato, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzole di sosta, ultimati nel 2020 per un investimento di 2,5 milioni di euro.