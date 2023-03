Contessa, l’impatto dei lavori La Lega lancia subito un appello "Le imprese non siano lasciate sole"

Proseguono su tutti i fronti le discussioni che riguardano i lavori della strada “della Contessa”. Pochi giorni fa i consiglieri comunali della Lega Michele Carini e Sabina Venturi hanno presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Stirati e all’assessore competente per quanto concerne i sussidi a sostegno delle imprese presenti lungo la strada interessata ai lavori. "I lavori previsti sono di fondamentale importanza, pertanto la sicurezza di chi ci transita deve essere massima". I due consiglieri sollecitano una spiegazione su come si voglia procedere per alleggerire l’impatto economico causato dai futuri lavori, che richiederanno la chiusura totale al traffico della zona, sottolineando l’importanza di un intervento da parte del Comune, poiché le attività presenti sono già state danneggiate dalla pandemia, dal caro bollette e dall’alluvione dello scorso 15 settembre.

Della questione si è preoccupato anche il capogruppo della Lega in Regione Umbria Stefano Pastorelli, che ha fatto partire una linea diretta con l’Assessore regionale Michele Fioroni in modo tale da identificare le misure necessarie e far sì che i proprietari delle strutture interessate non risentano in maniera eccessiva della chiusura della strada a causa dei lavori.

"Le imprese, cuore pulsante della zona – concludono Carini e Venturi -, non possono e non devono essere lasciate sole".

I lavori, è bene ricordare, partiranno dopo le festività pasquali e, dopo le ultime richieste, si dovrebbero concludere prima del Natale di quest’anno.