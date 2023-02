Contessa, lavori di ammodernamento dopo Pasqua

Prenderanno il via dopo le feste pasquali i lavori che interessano la galleria ed il viadotto della "Contessa" con la conseguente chiusura al traffico della statale, fondamentale asse di collegamento tra l’Umbria e le Marche, con l’impegno di mettere in atto quanto possibile per ridurre la durate degli interventi, inizialmente programmati in un anno. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro svoltosi nella sede dell’assessorato a Perugia, presenti l’assessore regionale Enrico Melasecche, il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, il presidente della Sezione Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria Luca Colaiacovo, il Direttore generale di Confindustria Umbria Simone Cascioli, il responsabile di ANAS Umbria Lamberto Nicola Nibbi, il responsabile della Gestione Rete ANAS Umbria Andrea Primicerio. "Un appuntamento – ha spiegato Stirati – finalizzato a ribadire anzitutto le reali, profonde motivazioni legate alla necessità, urgente e inderogabile, di dare il via ai lavori sulla galleria e sul viadotto" il cui inizio "credo sarà verosimilmente poco dopo le festività pasquali; abbiamo insistito molto con Anas per garantire doppi turni, anche festivi, del cantiere. Su questo debbo dire che Anas si è impegnata fortemente a garantire sia l’efficacia sia la velocità di esecuzione dei lavori previsti, e noi certamente vigileremo". "Da questo primo tavolo di confronto – ha puntualizzato anche il Presidente della Sezione Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria Luca Colaiacovo – abbiamo ottenuto l’impegno a concentrare tutti gli sforzi possibili per ridurre i tempi di chiusura della strada. Continueremo a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, perché riteniamo fondamentale conciliare l’urgenza di risanamento dell’infrastruttura con le necessità delle realtà produttive". Durante la chiusura le alternative sono rappresentate dalla Perugia-Ancona e dalla Vecchia Flaminia per il traffico pesante: per quello interno dalla vecchia "Contessa" appena asfaltata da Anas. In coda ai lavori è trapelato il prossimo inizio, forse fin dalla prossima settimana, dell’ammodernamento della Mocaiana-Bivio Pietralunga.

