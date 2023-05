Contessa, fronte comune I sindaci: "Subito ristori e lavori in tempi rapidi"

Si è tenuta ieri mattina, al Comune di Fano, una conferenza stampa congiunta con i sindaci di Gubbio, Fano, Cagli e Cantiano con all’ordine del giorno la situazione dei lavori lungo la statale Contessa e, più in generale, tutta la questione relativa alla viabilità del Nord-Est dell’Umbria e dell’immediata fascia territoriale dell’area interna del basso pesarese e della costa. "Un’occasione, quella di oggi – ha esordito il sindaco eugubino Stirati– per coinvolgere e chiamare a raccolta tutte le istituzioni, le associazioni di categoria, il settore dei trasporti, i cittadini: tantissimi interessi, tutti assolutamente legittimi, ai quali vogliamo e dobbiamo guardare, anche pensando a come trasformare questa situazione difficile in un’opportunità".

A cominciare dalla "istituzionalizzare il tavolo al quale oggi diamo vita per pretendere, tutti insieme, infrastrutture innovative, funzionali e dar voce a tutti i portatori di interesse, impostando programmi unitari e lungimiranti sotto il profilo dei collegamenti, del turismo, dello sviluppo economico-commerciale". "Oggi siamo qui – ha aggiunto il sindaco di Cagli Alberto Alessandri – per costruire insieme un nuovo futuro economico, infrastrutturale, turistico per un’area che può e deve continuare ad essere considerata strategica".

"L’ incontro – ha chiosato Massimo Seri, sindaco di Fano – è un’occasione per rendere stabile questo tavolo di lavoro che dovrà non solo leggere il presente, ma avere la lungimiranza di anticipare e assecondare i cambiamenti per sviluppare tutto il potenziale che i territori possiedono". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini. Dai sindaci confermato l’impegno di vigilare sui tempi dei lavori e di premere perché ristori vengano riconosciuti agli operatori commerciali, che anche ieri hanno espresso tutte le loro preoccupazioni. All’incontro, durante il quale è stato richiamato, anche dal sindaco di Gubbio il progetto per l’ammodernamento della Contessa messo a disposizione dalla Fondazione Perugia nel 2005, hanno partecipato Francesco Zaccagni per la provincia di Perugia, presente unitamente a quella di Pesaro, rappresentanti del mondo associativo ed economico delle due zone, oltre a numerosi cittadini. Perché la chiusura della Contessa è un problema per tutti.