’Contessa’, c’è il viadotto. Montati tutti i nuovi piloni

In un periodo in cui spuntano fuori continuamente nuovi cantieri, su tutti in città quello annunciato in piazza 40 Martiri, è bene rimanere aggiornati su quelli già avviati e che interessano grandi flussi di traffico. Come quello della ’Contessa’, la cui importanza turistica e commerciale è stata sottolineata a più riprese, partito lo scorso aprile e che ha inevitabilmente causato diversi disagi soprattutto nel corso dell’estate nei collegamenti da e per l’Adriatico.

I lavori, comunque, procedono spediti e, per ora, senza particolari intoppi. Per quanto riguarda il cantiere che si occupa del ripristino strutturale del viadotto “Contessa”, Anas ha completato le operazioni di assemblaggio e varo delle nuove travi metalliche. Lo scorso mercoledì si è quindi dato il via al getto di calcestruzzo per la realizzazione della soletta in cemento armato che completerà la parte strutturale dell’opera che dovrebbe essere completata, stando alla tabella di marcia, per fine novembre.

Una volta terminata questa delicata parte, si ultimerà la sistemazione dei tratti allargati prima e dopo il viadotto, verrà realizzata la pavimentazione stradale e saranno installate le barriere laterali di sicurezza. In contemporanea vanno avanti anche i lavori di ripristino, da un punto di vista strutturale, della galleria adiacente al viadotto: anche qui è in corso il getto di calcestruzzo che servirà a formare la nuova calotta, ormai completa per circa il 75% del totale. Al termine di questa operazione verrà completato il pacchetto stradale.

Interventi che procedono dunque spediti verso il completamento dei lavori, per permettere ai cittadini e ai turisti di percorrere nuovamente la strada, di notevole utilità perché offre un ottimo collegamento per arrivare nella zona nord delle Marche e all’interno della fascia appenninica nord-est, spesso e volentieri individuata dai sindaci del territorio come zona nevralgica per il turismo e il commercio interregionale. L’obiettivo più volte dichiarato è quello di riaprire la ’Contessa’ entro la fine dell’anno.