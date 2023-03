"Contessa", attività a rischio Fioroni: "Non sono consentiti ristori per quanti operano lungo la strada"

La normativa che disciplina gli aiuti di Stato non consente di prevedere “ristori” per le aziende ed attività commerciali che subiscono un danno dalla prolungata chiusura della “Contessa”, necessaria per realizzare lavori indispensabili (galleria e viadotto).

È quanto affermato dall’assessore regionale Michele Fioroni rispondendo, in sede di question time, ad una interrogazione presentata dai consiglieri della Lega, Stefano Pastorelli (primo firmatario), Daniele Nicchi e Paola Fioroni "al fine di reperire informazioni chiare in merito alla tempistica, data di inizio e termine degli interventi di manutenzione previsti sulla Strada Regionale 452 ‘Contessa’; stabilire quali strategie economiche si intendano adottare a sostegno delle attività ricettive, di ristorazione e commerciali" nei mesi di chiusura.

L’assessore Fioroni, nella risposta, ha assicurato di seguire "con grande attenzione la vicenda".

"Ci siamo anche interfacciati con Anas per avere una maggiore contezza sulle tempistiche dell’intervento: i lavori infatti dovrebbero iniziare il prossimo 17 aprile per terminare entro il mese di dicembre 2023, prima di Natale".

Inoltre l’assessore ha spiegato di aver "iniziato una attività di interlocuzione con le principali Associazioni di categoria coinvolte (Confcommercio e Confindustria) per capire quali spazi di intervento la Giunta regionale poteva avere in questa tipologia di situazione".

Dopo aver ribadito l’impossibilità di percorrere la strada dei "ristori in presenza del quadro normativo vigente", ha annunciato, tra l’altro, un incontro per approfondire la questione. "Quello che possiamo fare è aprire un tavolo regionale per capire soluzioni, criticità, ma anche per sollecitare soggetti, nell’ambito magari di un auspicabile tavolo interregionale, per mettere in atto iniziative possibili.

Già il Comune di Gubbio ha aperto un suo tavolo, noi cercheremo di costruirne un altro che metta intorno tutti i protagonisti di questa vicenda che ha anche un carattere di transregionalità".

In sede di replica, il consigliere Stefano Pastorelli ha giudicato positivamente "l’ipotesi dell’apertura di un tavolo regionale al quale sarebbe auspicabile convocare anche Anas".