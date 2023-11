Contenimento frane. Strada a senso unico

STRONCONE Avviati dalla Provincia i lavori sulla regionale 313 Passo Corese "per mettere in sicurezza un breve tratto di scarpata interessata nel recente passato da fenomeni franosi". "La ditta incaricata - spiega Palazzo Bazzani – sta realizzando una paratia di contenimento in cemento le cui dimensioni sono circa 20 metri di lunghezza e 1,5 di altezza. L’intervento durerà 10 giorni". La Provincia ha istituito il senso unico alternato regolato da semaforo per tutte le 24 ore al km 52+350, lato sinistro della carreggiata, fino al 30 novembre.