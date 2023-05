Conte, folla in corso Tacito "Per la città abbiamo un progetto serio e un ottimo candidato"

Folla in corso Tacito per l’arrivo dell’ex premier e leader del M5S, Giuseppe Conte, a Terni per sostenere la candidatura a sindaco di Claudio Fiorelli, medico ospedaliero, consigliere comunale uscente scelto dai pentastellati e dalle liste collegate nel cosiddetto Polo alternativo per tentare la scalata alla poltrona di primo cittadino. Tra un selfie e l’altro, che l’ex presidente del Consiglio dei Ministri ha concesso a più riprese a militanti e supporters, Conte ha toccato temi nazionali e locali, lasciando però prima la parola a Fiorelli davanti al gazebo elettorale di largo Passavanti.

Dal candidato sindaco del M5S una sintesi degli argomenti su cui sta impostando la campagna elettorale: la crisi identitaria della città; la questione dell’inquinamento ambientale e il rischio di gravi malattie che, da studi scientifici, incombe su bambini e donne ternane in percentuali ben maggiori delle altre zone dell’Umbria; la grave situazione dell’ospedale, della sanità pubblica locale e i tempi lunghissimi delle liste d’attesa con i ternani (Fiorelli ha citato un esame clinico richiesto dalla moglie, invitata ad andare a Pantalla o a Gubbio) costretti anche a vagare per la regione oltre ad aspettare mesi e anni; i canoni idroelettrici, di cui ora arrivano a Terni solo le briciole e che invece, con la costituzione di una società mista pubblica-privata, potrebbero fruttare al territorio risorse finanziarie ingenti, così da garantire tutto ciò che gli serve per rinascere; la netta contrarietà all’impianto di trattamento fanghi provenienti da tutta l’Umbria che sarà collocato a Maratta."A Terni - ha sottolineato Giuseppe Conte - abbiamo un progetto politico serio e un candidato molto apprezzato e preparato.

Soprattutto sulla sanità". Sull’ipotesi non maturata del "campo largo" del centrosinistra, con la coalizione che come noto si presenta frastagliata alle amministrative di metà maggio, il leader del M5S ha detto che "se poi ci sarà la possibilità di andare in coalizione la valuteremo, ma solo su obiettivi condivisi e chiari, altrimenti andremo per la nostra strada". "Non stiamo proponendo la luna, un libro dei sogni scollegato dalla realtà, in pratica quello che ha fatto la Meloni con la campagna elettorale – ha sottolineato ancora l’ex premier –. Noi facciamo promesse concrete, sappiamo che qui c’è una grande questione ambientale".

