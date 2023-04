Contattati sui social e poi rapinati: preso un perugino di 22 anni

C’è anche un 22enne romeno di Perugia coinvolto nell’ indagine relativa agli uomini contattati attraverso un’applicazione social di incontri, che venivano poi rapinati dei loro effetti personali ed in alcuni casi costretti sotto minaccia a prelevare denaro dagli sportelli bancomat o a reperire oggetti di valore da consegnare. Si tratta di un altro uomo, di origini romene come detto residente nel capoluogo umbro, che va ad aggiungersi ai 3 già fermati lo scorso 16 marzo dopo un’immediata attività di indagine dei carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri sul quale sono stati raccolti gravi elementi indiziari che riguardano la sua complicità nell’esecuzione materiale degli episodi. Il quarto indagato, come gli altri 3, si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in esecuzione di un’ordinanza che dispone la misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri, perché gravemente indiziato dei reati di rapina ed estorsione.