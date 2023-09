“Contaminazioni“ a Spoleto tra scrittura, teatro, fumetti e fotografia

Centosettanta opere tra racconti, poesie e fumetti arrivate da tutta Italia per il Concorso letterario nazionale “Spoleto Calling, storie di provincia”. Tre giorni di workshop dedicati alla fotografia e alle tecniche fotografiche. Una performance, “Baci e Smorfie”, che unirà il teatro, il fumetto e il cinema.

Sono i momenti clou di “Contaminazioni”, manifestazione alla seconda edizione, presentata ieri a Palazzo comunale: una rassegna d’arte varia che vuole esplorare la tendenza in atto nelle arti a contaminarsi reciprocamente, trasferendo nei rispettivi ambiti espressivi i codici linguistici delle altre discipline, riadattandoli alle proprie necessità comunicative e formali.

Gli appuntamenti, tutti a Palazzo Mauri, iniziano martedì 3 ottobre con “Spoleto Calling, storie di provincia” che si concluderà domenica 8 ottobre. Il concorso letterario nazionale si è articolato in tre fasi: la raccolta delle opere inviate (fumetti, racconti, poesie), poi la valutazione della giuria popolare e della giuria tecnica che ha scelto i finalisti. E adesso la terza fase, con la premiazione degli autori finalisti delle varie discipline artistiche, arricchite da una mostra dei fumetti partecipanti e un corso di scrittura creativa. Tra i giurati lo scrittore Massimo Carlotto (nella foto), che ha sottolineato come "Spoleto Calling sia l’unico concorso di racconti che ha come tema la provincia". Gli assessori comunali Danilo Chiodetti e Luigina Renzi hanno ricordato la collaborazione molto positiva con l’associazione Teude: "Contaminazione è una rassegna che si spinge nella ricerca del dialogo tra le diverse forme di arte, la novità nella rappresentazione, la forza di stimolare il pubblico a immaginare nuovi percorsi artistici". In cartellone anche la presentazione del libro di Annalisa Camilli “Un giorno senza fine. Storie dall’Ucraina in guerra”, domenica 12 novembre, alle 17. E ancora, dal 10 al 12 si terrà “Obiettivando. Ovvero Spoleto (si) racconta“, tre giornate di workshop fotografico, il finale sarà il 18 novembre con “Baci e smorfie“, performance che racconta l’espressione dei sentimenti nel cinema, nell’arte, nei fumetti e nel teatro.